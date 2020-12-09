Türk Kızılayı Azerbaycan ordusuyla birlikte Karabağ'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk Kızılayı Azerbaycan ordusuyla birlikte Karabağ'da

09.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:01
Türk Kızılayı Azerbaycan ordusuyla birlikte Karabağ'da

Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların Azerbaycan lehine sonuçlanmasıyla çalışma alanını genişleterek yardımlarını artıran Türk Kızılayı, şehir şehir dolaşıp Azerbaycan halkına ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların Azerbaycan lehine sonuçlanmasıyla çalışma alanını genişleterek yardımlarını artıran Türk Kızılayı, şehir şehir dolaşıp Azerbaycan halkına ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Toplamda 19 TIR yardımı bölgeye ulaştıran Kızılay, gönderdiği 3 konvoyun ardından yeni sevkiyat için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Azerbaycanlı aile, okul binaları, yurtlar ile kamu binalarında veya akrabalarının yanında yaşam mücadelesi veriyor. Evlerinden ayrı kalan çatışma mağduru Azerbaycanlılara Türkiye'nin yardım elini uzatan Türk Kızılayı ekipleri de çadır, hijyen, battaniye, yatak, giyim gibi yardımların yanı sıra savaş halinin sona ermesiyle çatışmalardan etkilenenlerin öncelikli ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar da yürütüyor.

YETİM ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Savaş ortamından en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. Ulaştırdığı yardım malzemeleriyle yetim çocuklara da sahip çıkan Türk Kızılayı, Türkiye'nin yardımlarıyla onların da yüzünde gülümseme oluyor. Kızılay, acil ihtiyaçları giderilen yetim çocukların belirlenen diğer ihtiyaçlarını da karşılayacak.

EVLERİ YIKILANLARA BARINMA VE GİYİM DESTEĞİ

Fuzuli, Terter, Gence, Berde, Ağdam, Gedebey, Ağcabedi, Göranboy, Lenkeran, Mingeçevir, Saatlı ve Sumgayıt bölgelerinde savaştan zarar gören veya evleri yıkılan ailelere barınma ve giyimden oluşan insani yardım malzemesi dağıtımları gerçekleştirildi. Karabağ bölgesindeki şehirlere Azerbaycan Kızılayı ile birlikte malzeme sevkiyatlarını sürdüren Türk Kızılayı ulaştırdığı malzemeleri de ihtiyacı olanlara dağıtıyor.

YENİ SEVKİYAT İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Gerçekleştirdiği üç sevkiyatla Azerbaycan'a 19 TIR dolusu yardım ulaştıran Kızılay, ev eşyası, gıda kolisi gibi ihtiyaçlar için de yeni sevkiyat hazırlığını yapıyor. Azerbaycan'daki ekibiyle ihtiyaç tespitlerini sürdüren Türk Kızılayı, ihtiyaç kalmayana kadar yardım çalışmalarına devam edecek.


Türk Kızılayı Azerbaycan ordusuyla birlikte Karabağ'da
Türk Kızılayı Azerbaycan ordusuyla birlikte Karabağ'da
Türk Kızılayı Azerbaycan ordusuyla birlikte Karabağ'da
Türk Kızılayı Azerbaycan ordusuyla birlikte Karabağ'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Türk Kızılayı Aliağa'da kan bağışı topluyor
Türk Kızılayı Aliağa'da kan bağışı topluyor
'Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır'
"Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır"
Son dakika haber: Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak
Son dakika haber: Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Öner Erkan Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Fatih Terim Serdar Aziz Pierre Webo Samet Aybaba
Tüm Haberler Psg Kız Silah Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılayı Azerbaycan ordusuyla birlikte Karabağ'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:01:09. #1.14#
title