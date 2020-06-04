Türk Kızılayı Arguvan'da maske dağıttı Türk Kızılayı Gönüllüleri tarafından Malatya'nın Arguvan ilçe merkezi ve mahallere maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Türk Kızılayı Gönüllüleri tarafından Malatya'nın Arguvan ilçe merkezi ve mahallere maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Türk Kızılay gönüllülerinden Furkan Dermanbey, Mert Aksoy ve Feyza Akgün, Arguvan ilçesinde maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı. Malatya Türk Kızılay ve Genç Kızılay olarak toplamda 2 bin 500 adet maske. 600 adet dezenfektan da ve 50 adette çocuklar için Kızılay çocuk kolisi dağıtıldı. Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı dezenfektan ile maskeleri ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlara dağıttıklarını ifade etti. Soylu, aynı zamanda ilçede bazı kamu kurumlarını da ziyaret ederek maske dağıttıklarını belirtti. Arguvan İlçesinin mahaller ve ilçe merkezinde yaklaşık bin 2 bin 500 adet maske dağıttıklarını aktaran Soylu, "Arguvan halkı kurallara çok dikkat ediyor ve maske takıyor. Takdir ediyoruz. Arguvan halkını buna rağmen biz de özellikle farkındalık oluşturmak için bu ilçemizde maske ve dezenfektan dağıtımını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız Malatya genelinde devam edecektir" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA