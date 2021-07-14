Türk Kızılayı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 3. giyim mağazasını açtı
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Türk Kızılayı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 3. giyim mağazasını açtı

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Giyim mağazası Türk Kızılayı Beypazarı Temsilcisi Yunus Güngör'ün konuşm ANKARA ( AA) - Türk Kızılayı Beypazarı Şubesince ilçeye 3 giyim mağazasının açıldığı bildirildi.

Giyim mağazası

Türk Kızılayı Beypazarı Temsilcisi Yunus Güngör'ün konuşm ANKARA ( AA) - Türk Kızılayı Beypazarı Şubesince ilçeye 3 giyim mağazasının açıldığı bildirildi.

Türk Kızılayı Beypazarı Temsilcisi Yunus Güngör, yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin mağazalara gelerek kimlik belgeleriyle bir kuruş ödemeden kıyafet temin edebileceklerini söyledi.

Üçüncü mağazanın çarşamba pazarında bulunduğunu belirten Güngör, ilçedeki tüm mağazalarda 7 bin çeşit ürünün bulunduğunu aktardı.

Güngör, vatandaşların mağazalardan beğendikleri ürünü alabileceğini, belirterek "Beypazarı halkını Türk Kızılayı'na bekliyoruz. Doyurması, girdirmesi Kızılay'dan olsun ve güzel bir bayram geçirsinler. Mağazayı Kurban Bayramı öncesi açtık ki çocuklar sevinsin." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 3. giyim mağazasını açtı
Türk Kızılayı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 3. giyim mağazasını açtı
Türk Kızılayı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 3. giyim mağazasını açtı
Türk Kızılayı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 3. giyim mağazasını açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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