Türk Kızılayı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 3. giyim mağazasını açtı

Türk Kızılayı Beypazarı Şubesince ilçeye 3 giyim mağazasının açıldığı bildirildi.

Türk Kızılayı Beypazarı Şubesince ilçeye 3 giyim mağazasının açıldığı bildirildi.

Türk Kızılayı Beypazarı Temsilcisi Yunus Güngör, yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin mağazalara gelerek kimlik belgeleriyle bir kuruş ödemeden kıyafet temin edebileceklerini söyledi.

Üçüncü mağazanın çarşamba pazarında bulunduğunu belirten Güngör, ilçedeki tüm mağazalarda 7 bin çeşit ürünün bulunduğunu aktardı.

Güngör, vatandaşların mağazalardan beğendikleri ürünü alabileceğini, belirterek "Beypazarı halkını Türk Kızılayı'na bekliyoruz. Doyurması, girdirmesi Kızılay'dan olsun ve güzel bir bayram geçirsinler. Mağazayı Kurban Bayramı öncesi açtık ki çocuklar sevinsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak