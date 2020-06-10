Türk Kızılayı 152. gurur yılını kutluyor
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Türk Kızılayı 152. gurur yılını kutluyor

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 152 yılı geride bırakan Türk Kızılayı, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ediyor.

Türk Kızılayı 152. gurur yılını kutluyor
10.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:50

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 152 yılı geride bırakan Türk Kızılayı, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ediyor.

11 Haziran 1868'de bir grup idealist doktor, 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyet 1877 yılında 'Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti' adını aldı. 1923 yılında 'Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti' adını alan kuruluşun adı, 1935 yılında ise 'Türkiye Kızılay Cemiyeti' oldu. Kuruluşa 'Kızılay' adını büyük önder Atatürk verdi. Kızılay, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biriydi.

Bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından olan Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun en aktif üyesi olmasının yanı sıra Federasyon Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

Yüz binlerin yardımına koştu

Kızılay, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürede, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardımına koştu.

Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana, yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, yerleşim ve beslenmelerini sağlayan Kızılay, korona virüs salgınından etkilenenlere de yardımlarıyla destek oldu.

Kan hizmetlerinde öncü

1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başlayan ve 2005 yılında Güvenli Kan Temini Programı'nı hayata geçirdiği günden bugüne kan bağışı oranını artıran Kızılay, ülke geneline yayılmış hizmet birimlerinde görevli yaklaşık 3 bin 500 personel ile 300 noktada kan bağışı alıyor. Her gün bin 500 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Kızılay, Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacının tamamını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlamayı hedefliyor. İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle 'Türkök Projesi' yürütülüyor.

Korona virüs salgını döneminde immün plazma yöntemiyle tedavide katkı sağlayan Kızılay, bu tedavi yönteminin yaygınlaşması ve toplum tarafından benimsenmesi için çalışmalar yaptı. Kızılay, binlerce hastanın bağışlanan immün plazmalarla iyileşmesine katkı sağlarken, yaşanabilecek yeni salgın dalgalarına yönelik de biobankalar oluşturdu.

Operasyon gücüyle bölgesinde lider

Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Kızılay'ın, bugün 9 Bölge Afet Yönetim Merkezi, 19 Yerel Afet Yönetim Merkezi, Acil Haberleşme Sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti, yüz binlere acil barınma ve beslenme imkanı verebilecek kapasitesi bulunuyor.

Sosyal yardımlar

Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Kızılay; sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor.

Yardımlar dünyaya uzanıyor

Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatıyor. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkaslar'a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. Uluslararası arenada gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları Türkiye'nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağladı.

Bugün Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Endonezya'da, Yemen'de, Gazze'de ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılay, ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürüyor.

Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Kızılay, tüm bu çalışmaları yardımsever halkımızdan aldığı güç ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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