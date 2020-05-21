Türk Kızılaydan, Yemen'in Aden ve Hadramevt illerine gıda yardımı Türk Kızılay, Yemen'in Aden ve Hadramevt illerinde yerinden edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere toplam 1937 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, Yemen'in Aden ve Hadramevt illerinde yerinden edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere toplam 1937 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Aden'de 1500 ve doğusundaki Hadramevt'te 437 gıda kolisi dağıtıldığını belirtti.

Yardımların Türk Kızılayın 9 bin gıda kolisinden oluşan yardım kampanyası kapsamında yapıldığını ifade eden Aydın, dağıtımın Aden'in Şeyh Osman ve Hadramevt'in Seyun ilçelerinde yapıldığını dile getirdi.

Ramazan ayında Yemen'e yönelik yardımlarını yoğunlaştıran Türk Kızılay, bu sürede Yemen'de, 9 bin, 5 bin ve 500 gıda kolisinden oluşan 3 ayrı yardım kampanyası başlatmıştı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA