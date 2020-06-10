Türk Kızılaydan Yemen'de engelli ailelerine 450 koli gıda yardımı
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Türk Kızılaydan Yemen'de engelli ailelerine 450 koli gıda yardımı

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli illerinde engelli ailelerine 450 koli gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılaydan Yemen'de engelli ailelerine 450 koli gıda yardımı
10.06.2020 00:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:00

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli illerinde engelli ailelerine 450 koli gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden, Taiz, Hadramevt illerinde yüzer, Marib'de ise 150 gıda kolisinin engelli ailelerine ulaştırıldığını söyledi.

Aydın, söz konusu illerde geçen ay başlatılan kampanya kapsamında her ay aynı miktarda yardımlarla eylüle kadar toplam 2 bin 250 gıda kolisi dağıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk Kızılayı ramazan ayında da Yemen'de ihtiyaç sahiplerine 14 bin 500 gıda kolisi ulaştırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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