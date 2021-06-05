Türk Kızılaydan, yangı sonucu zarar gören Ezidi göçmenlerin yaşadığı Duhok'taki Şarya Kampı'na yardım eli

Türk Kızılay, Irak'ın Duhok kentinde Ezidi iç göçmenlerin bulunduğu ve dün çıkan yangında zarar gören Şarya Kampı'na yardım eli uzattı.

Türk Kızılay, Irak'ın Duhok kentinde Ezidi iç göçmenlerin bulunduğu ve dün çıkan yangında zarar gören Şarya Kampı'na yardım eli uzattı.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta çıkan yangının ardından yardım ulaştırmak üzere Duhok Valiliği ve Irak Kızılayı Erbil Şubesi ile iletişime geçtiklerini kaydetti.

Hazırlanan 2 tır dolusu yardım malzemesinin kampta ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktaran Yazıcı, bu yardımların 400 yatak, 475 battaniye, 250 mutfak seti ve 250 muhtelif kıyafet kolisini içerdiğini dile getirdi.

Yazıcı, Türk Kızılayın yangının ardından kampa yardım faaliyetinde bulunan ilk kuruluş olduğunu vurgulayarak, kamp sakinlerinin yardımlardan dolayı memnun kaldıklarına dikkati çekti.

Ezidi iç göçmenlerin yaşadığı Şarya Kampı'nda dün çıkan yangın sonucu yaklaşık 130 çadır zarar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan