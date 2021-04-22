Türk Kızılaydan Suriyeli yetimlere iftar
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Türk Kızılaydan Suriyeli yetimlere iftar

Türk Kızılaydan Suriyeli yetimlere iftar
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde yetimler için iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde yetimler için iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay, Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısında yer alan Cerablus'taki El Emel yetim kompleksinde yetimlerle iftar sofrasında buluştu.

İftar programına Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman ve beraberlerindeki heyet katıldı.

İftarı yetimlerle açan heyet, daha sonra komplekste onların hazırladığı pastayı kesti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye genelinde Kızılaya bağlı yetimhanelerde 5 bin çocuğa destek verdiklerini belirterek, "Her gün yetimlerimize iftar programı düzenliyoruz. Suriye genelinde 10 kampımızda ekmek, gıda, su desteği sağlıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla 8 ayrı hastanemizde 3 bin sağlık personeliyle hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Kınık, ramazan ayı boyunca Suriye'de faaliyette bulundukları bölgelerde 20 bin gıda ve 750 bin ekmek dağıtacaklarını söyledi.

Babasını 4 yıl önce rejimin hava saldırısında kaybeden 11 yaşındaki Abdurrahman Mustafa, "Kızılay tarafından açılan El Emel yetim kompleksinde yaşıyorum. Babamı bir ramazan ayında kaybettim, Türkiye bize sahip çıktı. Babamın yokluğunu aratmıyorlar, bize ev verdiler, ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Tek hayalim, doğduğum ve büyüdüğüm Halep'e geri dönmek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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