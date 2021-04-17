Türk Kızılaydan Pakistan'da 500 Türkmen aileye gıda yardımı
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Türk Kızılaydan Pakistan'da 500 Türkmen aileye gıda yardımı

Türk Kızılaydan Pakistan'da 500 Türkmen aileye gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 500 Türkmen aileye ramazan gıda paketi yardımında bulundu.

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Türk Kızılay, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 500 Türkmen aileye ramazan gıda paketi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Haripur şehrinde ihtiyaç sahibi 500 Türkmen aileye ramazan gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirtti.

Camilo, söz konusu paketlerde temel gıda maddeleri bulunduğunu ve 3 bin ila 3 bin 500 kişinin bu destekten faydalanacağını ifade etti.

Ramazan boyunca Pakistan genelinde yardım faaliyetlerinde bulunacaklarını dile getiren Camilo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işlerini kaybedenlerin ve ihtiyaç sahiplerinin, öncelikleri olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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