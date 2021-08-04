Türk Kızılaydan Mersin'deki orman yangınında çeyizi zarar gören genç kıza destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılaydan Mersin'deki orman yangınında çeyizi zarar gören genç kıza destek

Türk Kızılaydan Mersin'deki orman yangınında çeyizi zarar gören genç kıza destek
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınında evlerindeki çeyizi zarar gören genç kızı ve ailesini ziyaret etti.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınında evlerindeki çeyizi zarar gören genç kızı ve ailesini ziyaret etti.

Ellialtı, Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında evleri kullanılamaz hale gelen ve çeyizi de yanan Fatma Tan ve ailesiyle Yeşilovacık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bir araya geldi.

İhtiyaçları not alan Ellialtı, Tan'ın çeyizinin yerine konması için destekte bulunacaklarını belirterek, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

Türk Kızılay Silifke Şube Başkanı Barbaros Uçar da sürecin yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Düğün hazırlığındayken çeyizi yanan Fatma Tan da ziyaretten ve destekten dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev tedbir amaçlı boşaltılmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ve farklı noktalara yayılan yangında bazı evlerde hasar oluşmuştu. Yangın, 3. gününde kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmaları başlatılmıştı. Yangın nedeniyle Fatma Tan'ın ailesiyle yaşadığı evi ile çeyizi de alevlerden zarar görmüştü.

Türk Kızılaydan Mersin'deki orman yangınında çeyizi zarar gören genç kıza destek
Türk Kızılaydan Mersin'deki orman yangınında çeyizi zarar gören genç kıza destek
Türk Kızılaydan Mersin'deki orman yangınında çeyizi zarar gören genç kıza destek
Türk Kızılaydan Mersin'deki orman yangınında çeyizi zarar gören genç kıza destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

Dışişleri'nden Türk okullarını kapatan Yunanistan'a kınama: Asimilasyon politikası
Dışişleri'nden Türk okullarını kapatan Yunanistan'a kınama: Asimilasyon politikası
Türkiye, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararını kınadı
Türkiye, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararını kınadı
Dışişleri: 'Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma...
Dışişleri: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Varank Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Kızılaydan Mersin'deki orman yangınında çeyizi zarar gören genç kıza destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 13:36:00. #1.15#

title