Türk Kızılaydan koronavirüsle mücadelede Erbil'e 30 bin maske yardımı Türk Kızılay, Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Irak'ın Erbil Valiliğine, 30 bin maske ve 475 koli gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Irak'ın Erbil Valiliğine, 30 bin maske ve 475 koli gıda yardımında bulundu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven, Erbil Valisi Ferset Sofi'yi makamında ziyaret ederek, Türkiye'den gelen maskeleri teslim etti.

Yardımların teslim edilmesinin ardından Karaçay ve Özgüven, Erbil Valisi Sofi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Salgının tespit edildiği ilk gün 20 bin maskenin Türkiye'den Erbil'e gönderildiğini belirten Karaçay, "Buna ilaveten 2'nci parti olarak 10 bin adet maskeyi de bugün teslim ediyoruz. Böylelikle toplamda 30 bin adet maskeyi Erbil Valiliğine teslim etmiş olduk. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Erbil'de, durumu iyi olmayan ailelere dağıtılmak üzere 475 adet gıda kolisi de hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayın geçmiş dönemlerde de IKBY halkına yönelik birçok yardım faaliyetleri olduğunu hatırlatan Erbil Valisi Sofi de şöyle devam etti:

"Yardımlarından ötürü Erbil Valiliği ve vilayet halkı adına Türkiye'nin Başkonsolosluğu ve Türk Kızılayına teşekkür ediyorum. Türkiye ve Kürdistan Bölgesi'nin çok iyi iki komşu olduğunu her zaman vurguluyoruz."

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven de koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Özgüven, "Koronavirüs salgını yayılmaya başladığı günden bu yana Irak'ta çalışma halindeyiz. Koronavirüsün tespit edildiği ilk gün hemen 20 bin adet maske teslim ettik. Sokağa çıkma yasağından etkilenen ve maddi durumu iyi olmayan ailelerimiz var. Bu ailelerimizin evlerine gidip birer gıda kolisi bırakıyoruz. Günlük 50 gıda paketini kapılarına bırakıyoruz. Bu hizmetlerimiz devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA