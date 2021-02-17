Türk Kızılaydan KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği

Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 60 ihtiyaç sahibi aileye 1 aylık yakacak desteği sağladı.

Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefke, Güzelyurt ve Lefkoşa ilçelerinde yaşayan 60 ihtiyaç sahibi aileye yakacak odun temin edildi.

Ailelerin tespiti ve yardımların dağıtımı, bölge Muhtarları, Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Yaklaşık 250 kişi bu yardımdan faydalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan