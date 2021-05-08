Türk Kızılaydan KKTC'deki 2 bin aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, ramazan gıda yardımı programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelindeki 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay, ramazan gıda yardımı programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelindeki 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttı.

2 bin gıda paketi, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyeler, muhtarlar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Şubeleri ve ilgili STK'lerin koordinasyonunda ailelere ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan