Türk Kızılaydan KKTC'deki 2 bin aileye gıda yardımı
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Türk Kızılaydan KKTC'deki 2 bin aileye gıda yardımı

Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, ramazan gıda yardımı programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelindeki 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay, ramazan gıda yardımı programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelindeki 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttı.

2 bin gıda paketi, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyeler, muhtarlar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Şubeleri ve ilgili STK'lerin koordinasyonunda ailelere ulaştırıldı.

Türk Kızılaydan KKTC'deki 2 bin aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan KKTC'deki 2 bin aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan KKTC'deki 2 bin aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan KKTC'deki 2 bin aileye gıda yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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