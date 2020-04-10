Türk Kızılaydan Keşmir'deki hastanelere tıbbi ekipman desteği Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı, Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'deki hastanelerin kadın hastalıkları ve doğum merkezlerine tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı, Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'deki hastanelerin kadın hastalıkları ve doğum merkezlerine tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo, yaptığı açıklamada, hibe edilen tıbbi ekipman arasında ultrason cihazı, medikal terazi ve tekerlekli sandalye gibi 42 farklı ürünün bulunduğunu ifade ederek geçmişte hastaların ekipman eksiği nedeniyle başka kentlere yolculuk yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Ekipmanın yıllık yaklaşık 40 bin kişiye hizmet veren Tehsil Mong Devlet Hastanesi ile 8 bin kişiye hizmet veren Pattan Şer Han Sağlık Merkezi'ne bağışlandığını belirten Camilo, sağlık merkezinin tadilatının da Türk Kızılay tarafından yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA