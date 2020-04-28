Türk Kızılaydan kazada bacağını kaybeden Aylin ve ailesine yardım
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Türk Kızılaydan kazada bacağını kaybeden Aylin ve ailesine yardım

Muğla'da, Türk Kızılay Menteşe Şubesince, 4 ay önce hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bir bacağını kaybeden 10 yaşındaki Aylin Dağdeviren ve ailesine gıda ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Türk Kızılaydan kazada bacağını kaybeden Aylin ve ailesine yardım
28.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:20

Muğla'da, Türk Kızılay Menteşe Şubesince, 4 ay önce hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bir bacağını kaybeden 10 yaşındaki Aylin Dağdeviren ve ailesine gıda ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Ekipler, Aylin ile kardeşleri 3 yaşındaki İlayda ve 12 yaşındaki Ceylin için hazırlanan giyim paketleri ile gıda kolilerini anne Handan Dağdeviren'e teslim etti.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aylin'in durumunu kazadan itibaren takip ettiklerini söyledi. Devletin ilgili kurumlarının Aylin ve ailesine gerekli yardımları yaptığını belirten Gürbüz, kendilerinin de aileye destek olduklarını aktardı. Gürbüz, aileye her ay düzenli olarak gıda desteği verileceğini bildirdi.

Anne Handan Dağdeviren ise tek isteğinin kızının mutluluğu olduğunu dile getirdi. Aylin'in yaralarının tamamen geçmediğini anlatan Dağdeviren, "Çocuğum mutlu olsun başka bir şey istemem. Aylin'in yaraları tamamen geçmedi. Yaraları geçince tekrar kontrole gideceğiz. Protez bacak için ondan sonra konuşacağız. Allah nasip ederse takılacak inşallah." diye konuştu.

Aylin Dağdeviren de okuluna, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam ettiğini anlattı.

- Olay

Menteşe ilçesinde geçen yıl 8 Aralık'ta meydana gelen kazada, A.K'nin kullandığı 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu, annesi, babası ve kardeşleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'e çarpmış, kazada ağır yaralanan kız çocuğu bir bacağını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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