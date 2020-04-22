Türk Kızılaydan Kastamonu'daki yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine gıda yardımı
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Türk Kızılaydan Kastamonu'daki yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine gıda yardımı

Türk Kızılay tarafından Kastamonu'da eğitim gören 200 yabancı uyruklu öğrenciye gıda yardımında bulunuldu.

22.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:01
Türk Kızılaydan Kastamonu'daki yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine gıda yardımı

Türk Kızılay tarafından Kastamonu'da eğitim gören 200 yabancı uyruklu öğrenciye gıda yardımında bulunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında üniversitelerde öğrenime ara verildi.

Öğrenime ara verilmesine rağmen çoğu Türk cumhuriyetlerinden olan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, memleketlerine gidemedi. Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanlığınca memleketlerine gidemeyen öğrencilere 200 gıda kolisi yardımı yapıldı.

Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerinden geldiğince ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Perk, "Kastamonu Üniversitesinde okuyan ve koronavirüs nedeniyle tatilde memleketlerine gidemeyen öğrenciler var. Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri ve çalışanları yardım toplayarak bize illetti. Biz de bu yardımı yardım kolisi şeklinde öğrencilere ulaştırıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel de kurumlarına bu dönemde önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, "Kızılay olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kadın kollarımız güzel bir çalışmaya imza attı. Kendilerini kutluyorum." diye konuştu.

Türk Kızılaydan Kastamonu'daki yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine gıda yardımı

Kaynak: AA

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