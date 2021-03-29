Türk Kızılaydan ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Türk Kızılay Samsun Şubesince Kavak ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.
Türk Kızılay Samsun Şubesince Kavak ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.
Türk Kızılay Samsun Şubesi gönüllüleri, Kavak ilçesinde tespit edilen ailelere çeşitli yiyecek maddelerin bulunduğu gıda paketleri dağıttı.
Türk Kızılay Samsun Şubesi gönüllüleri ekip başkanı Fevzi Münir Güler, AA muhabirine, ilçe merkezinde belirledikleri ihtiyaç sahibi 26 aileye gıda yardımında bulunduklarını, yardımlara devam edeceklerini söyledi.
Yardım paketlerinin dağıtımında Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu da bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay