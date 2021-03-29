Türk Kızılaydan ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılaydan ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı

Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Türk Kızılaydan ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı

Türk Kızılay Samsun Şubesince Kavak ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

İntihar etmek için çatıya çıkan vatandaşı kararından belediye başkanı vazgeçirdi
İntihar etmek için çatıya çıkan vatandaşı kararından belediye başkanı vazgeçirdi
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Türk Kızılay Samsun Şubesince Kavak ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Samsun Şubesi gönüllüleri, Kavak ilçesinde tespit edilen ailelere çeşitli yiyecek maddelerin bulunduğu gıda paketleri dağıttı.

Türk Kızılay Samsun Şubesi gönüllüleri ekip başkanı Fevzi Münir Güler, AA muhabirine, ilçe merkezinde belirledikleri ihtiyaç sahibi 26 aileye gıda yardımında bulunduklarını, yardımlara devam edeceklerini söyledi.

Yardım paketlerinin dağıtımında Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Burak Sevinç Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Mesut Bakkal Sergen Yalçın İsmail Kartal Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılaydan ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:21:14. #1.14#
title