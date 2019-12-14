Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi Suriyeliler için ısıtıcı ve kömür yardımı çağrısı

14.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:14

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde yaşayan Suriyelilerin ısınma ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverlere çağrıda bulundu.

Turunç, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Turunç, buradaki çalışmaların devletin ilgili kurumlarıyla koordineli yürütüldüğünü söyledi.

Bölgedeki ziyaretleri sırasında Suriyelilerin durumunu yakından görme fırsatı bulduğunu anlatan Turunç, "Sınırdan içeriye geçmek suretiyle, Türk Kızılay ve diğer kurumlarımızın çalışma yaptığı bölgelerde koordinasyonla alakalı aksayan bir durum var mı yok mu onları gözlemledik. Şu ana kadar çalışmalar, geçmişten edindiğimiz tecrübelere dayanarak çok sıhhatli şekilde yürüyor." diye konuştu.

Turunç, Türk Kızılay olarak Barış Pınarı Harekatı sonrası genişleyen güvenli bölgede, üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Bazı ailelerin halen çadırlarda yaşadığını ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu anlatan Turunç, bu kapsamda insanların yaşamlarını kolaylaştırmak adına kömür, battaniye ve gıda başta olmak üzere destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yağmur ve soğuktan dolayı koşulların iyice ağırlaştığını, bu nedenle insanların zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Turunç, özellikle bebek, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilere Türkiye'nin merhamet elini uzattığını söyledi.

"Türkiye'nin yardımlarıyla hayata tutunuyorlar"

Türkiye'nin yardımlarıyla insanların hayata tutunduğuna dikkati çeken Turunç, Kızılay olarak Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 193 bin kişiye ulaştıklarını, mobil kliniklerde 4 bin 800 kişiye sağlık hizmeti verdiklerini ve 1 milyon 700 bin Suriye ekmeği dağıttıklarını anlattı.

Turunç, bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii yaşam koşulları mevsimden dolayı biraz sıkıntılı ama ilerleyen haftalarda dağıtacağımız kömür ve ısınma malzemesi yardımlarıyla birlikte yaşamlarını biraz daha kolaylaştıracağız. Mevsim şartları gittikçe ağırlaşacak, belki kar yağacak, hava sıcaklığı sıfırın altına kadar düşecek. Dolayısıyla burada ciddi manada ısınma ünitelerine ihtiyaç var. Bu belki bir soba olabilir, kömür olabilir. Bu konuda bağışçılarımız duyarlılık gösterip bizim aracılığımızla kömür ve soba göndermek isterlerse buradaki insanlara ulaştırırız ve onlara sıcak ortamda güzel bir yaşam için katkıda bulunmuş oluruz."

Kaynak: AA