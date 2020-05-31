Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
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Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Türk Kızılay tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin 250 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
31.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:10

Türk Kızılay tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin 250 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reyhanlı'daki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yardımların ailelere ilk elden ulaştırıldığını ifade eden Horoz, "Yardım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlçe genelindeki ekip arkadaşlarımız tespit edilen ihtiyaç sahibi 2 bin 250 aileye kuru gıda, kahvaltılık, 850 kutu kavurma konserve ve 10 bin ekmek ulaştırdı." dedi.

Esnaf ve şehit ailelerine maske ile el dezenfektan ulaştırmayı da sürdürdüklerini belirten Horoz, yılın ilk 5 ayında 48 bin kişiye de sıcak yemek yardımında bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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