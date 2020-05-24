Türk Kızılaydan hastanedeki çocuklara bayram hediyesi Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, Ramazan Bayramı'nı hastanede geçiren çocukları hediye bayramlık ve oyuncaklarla sevindirdi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, Ramazan Bayramı'nı hastanede geçiren çocukları hediye bayramlık ve oyuncaklarla sevindirdi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Yönetim Kurulu ile Kadın Kolları üyeleri, Kastamonu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayramlık ve oyuncak hediye etti. Ekip daha sonra 65 yaş üstü hastalara da çeşitli hediyeler verdi, hastane personeline de Kastamonu çekme helvası ikramında bulundu.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla hastaneyi ziyaret etiklerini söyledi.

Çocuk hastaları ziyaret ettiklerini belirten Güzel, "Çocuk servisinde yatan hastalarımıza bayramlık götürdük. Çocuklarımız bayramı hastanede geçiriyor. Türk Kızılay olarak onları unutmadığımızı göstermek için ziyaret ettik." dedi.

Bu süreçte birlik beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Güzel, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın yanı sıra hastanemizde kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı da ziyaret ederek hediyeler verdik. Hastane personelimiz bu süreçte canla başla Kovid-19 ile mücadele sürecinde gayret gösterdiler. Bu gayret dolayısıyla başhekim, doktorlar ve personelimizin bayramını kutladık."

Başhekim Vekili Celal Demir de sivil toplum kuruluşlarının zor zamanlarda her zaman yanlarında olduğunu aktararak, "Kızılay bunların başında geliyor. Bu bayram da hastalarımızı onlarla birlikte ziyaret ettik. Destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Çocuk servisinde yatan Zeynep İrem Çelebi ise bu bayramı hastanede geçirdiğini dile getirerek, "Kızılay beni unutmayarak hediye getirdi. Bu beni çok etkiledi ve mutlu oldum. Büyüyünce ben de Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum. Herkesi Kızılay gönüllüsü olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay'a teşekkür eden 70 yaşındaki Ayşe Ok da "Onlar benim kızlarım. Bu bayramda hediye getirmişler. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Kaynak: AA