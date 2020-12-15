Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere 1000 uyku tulumu yardımı
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Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere 1000 uyku tulumu yardımı

15.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:56
Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere 1000 uyku tulumu yardımı

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 500 aileye 1000 adet uyku tulumu yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 500 aileye 1000 adet uyku tulumu yardımında bulundu.

Türk Kızılay; Erbil Valiliği ile Erbil Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere uyku tulumu dağıttı.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'deki yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbil Valiliği ve Erbil Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına katıldıklarını belirten Yazıcı, "Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi 500 aileye 1000 adet uyku tulumu yardımında bulunduk." dedi.

Yazıcı, Erbil'de haftanın 6 günü üretim yapan Türk Kızılaya ait fırında günlük 2 bin 500 adet ekmek çıkarıldığını ve bunların kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını kaydetti.

"Yetim çocukları giydiriyoruz"

Erbil'de Türk Kızılaya ait butik bulunduğunu aktaran Yazıcı, "Butik, haftanın bir günü açık. Tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler daha sonra butiğe geliyorlar. Zor durumda olan ihtiyaç sahibi insanlar burada seçtikleri ürünleri alıyor. Yetim çocukları giydiriyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, 2020 yılı içinde Türk Kızılay olarak Musul kenti dahil Erbil ve çevresinde yaklaşık 5 bin gıda kolisi yardımında bulunduklarını söyledi.

Son olarak Musul'un Telafer ve İyaziye bölgelerine yardım ziyaretlerinde bulunduklarını hatırlatan Yazıcı, "Burada 530 koli gıda yardımı yaptık. Bundan sonra da inşallah yardım faaliyetlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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