Türk Kızılaydan "Bağış ve Dayanışma" Programı
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Türk Kızılaydan "Bağış ve Dayanışma" Programı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 10 saati aşkın sürecek "Bağış ve Dayanışma" programı ile milyonlara ulaşmayı ve onlarla dayanışmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk Kızılaydan
18.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:27

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 10 saati aşkın sürecek "Bağış ve Dayanışma" programı ile milyonlara ulaşmayı ve onlarla dayanışmayı hedeflediklerini söyledi.

Kınık, Tuzla'daki Türk Kızılay Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi'nde düzenlenen program öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği Kızılayın bütün şubelerindeki, temsilciliklerindeki gönüllüler ve bağışçılarla birlikte gerçekleştireceklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında yeni normallerden bir tanesinin de bu olacağını belirten Kınık, "Daha önce ramazanlarda bağışçılarımıza yönelik toplu iftar programlarımız olurdu. Onlara madalyalarını verdiğimiz toplantılarımız olurdu. Bu sefer maalesef fiziksel olarak bir araya gelemeyeceğiz ama dijital dünyanın imkanlarını kullanarak milyonlarla bu anlamda buluşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Oylum Talu ile Mehmet Ercan'ın programının sunuculuğunu yapacağını aktaran Kınık, Hakkari'den Edirne'ye kadar bütün illerdeki şubelerin faaliyetlerini yürütürken canlı şekilde programa bağlanacaklarını ifade etti.

Türkiye dışındaki Arakan, Pakistan, Afganistan, Irak, Somali, Suriye ve Bosna Hersek başta olmak üzere 15 delegasyonun da programa bağlanacağını dile getiren Kınık, şöyle konuştu:

"Amacımız ramazanın geleneksel dayanışma ve yardımlaşma atmosferini kolaylaştırarak insanlara ulaştırmak, faaliyetlerimizi anlatmak, ihtiyaç sahibi olan insanlarımızın dertlerini bu anlamda dünyaya anlatabilmektir. Özellikle de korona sürecinde Türkiye'nin bütün dünya ile yaşamış olduğu aslında o sarsıntıyı atlatabilmek, toparlanabilmek için özellikle yoksul insanlarımıza dayanışma göstermektir. Bu süreçte gelirini, işini kaybetmiş olan, yakınlarını fiziksel anlamda kaybetmiş olan insanlara destek olabilmek amacımızdır. Bugün yapacağımız çok uzun sürecek bir maraton, 10 saati aşkın bir bağış ve dayanışma etkinliğimizle birlikte inşallah milyonlara ulaşmayı ve milyonlarla bu anlamda dayanışmayı amaçlıyoruz."

Programın, Kızılayın dijital platformlarında canlı şekilde yayınlanacağını ve aynı şekilde televizyonlara da canlı servis edileceğini anlatan Kınık, "Bu süre içerisinde özellikle şehirlerdeki, ilçelerdeki gönüllülerimiz farklı mekanlarda buraya bağlanacaklar. Bağışçılarımız 168 numaralı çağrı merkezimizi telefonla arayarak, kısa mesaj hatlarımızla ve web sitemizi kullanarak bağışlarını yapabilecekler. Bu süre zarfında sürpriz sanatçılarımız, sporcularımız, devlet insanlarımız, uluslararası konularımız olacak, onlarla da canlı bağlantılar gerçekleştireceğiz. Dijital mecralarda olan aktif bir televizyon programı gibi bir tat bırakacak ama aktüel bir şekilde sahada olan Kızılaycılarla birlikte icra edeceğimiz bir program." ifadelerini kullandı.

Kerem Kınık, Kızılayın ramazan ayı süresince 100 milyon lirayı aşkın bağış toplama ve yaklaşık 10 milyona yakın insana ulaşma hedefi olduğunu belirterek, bugüne kadar bu hedef doğrultusunda çok ciddi yardımlar aldıklarını ve bu bağış gecesinde de bu yardımları taçlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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