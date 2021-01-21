Türk Kızılaydan Afganistan'da 500 aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Afganistan'ın kuzeyinde muhtaç 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Yardımların dağıtım törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ahmet Ziya ve Afgan Kızılayı yetkilileri katıldı.

Gıda kolileri, güvenlik endişeleri ve ekonomik sorunlar nedeniyle Faryab, Sar- e Pul ve Cüzcan vilayetlerden Belh vilayetine göç eden ailelere teslim edildi.

Gıda paketlerinde pirinç, barbunya, sıvı yağ, şeker, yeşil çay, tuz ve bisküvi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat