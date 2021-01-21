Türk Kızılaydan Afganistan'da 500 aileye gıda yardımı
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Türk Kızılaydan Afganistan'da 500 aileye gıda yardımı

21.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:46
Türk Kızılaydan Afganistan'da 500 aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Afganistan'ın kuzeyinde muhtaç 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Afganistan'ın kuzeyinde muhtaç 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Yardımların dağıtım törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ahmet Ziya ve Afgan Kızılayı yetkilileri katıldı.

Gıda kolileri, güvenlik endişeleri ve ekonomik sorunlar nedeniyle Faryab, Sar- e Pul ve Cüzcan vilayetlerden Belh vilayetine göç eden ailelere teslim edildi.

Gıda paketlerinde pirinç, barbunya, sıvı yağ, şeker, yeşil çay, tuz ve bisküvi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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