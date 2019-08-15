Türk Kızılaydan afetzedelere kurban eti dağıtımı

15.08.2019 14:23

Türk Kızılay tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geçen ay yaşanan su baskını ve toprak kaymasında zarar gören köylerde kurban eti dağıtıldı.

Türk Kızılay gönüllüleri, 17 ve 18 Temmuz'da meydana gelen sel ve toprak kaymasından en fazla zarar gören Esmahanım başta olmak üzere Uğurlu, Dilaver ve Karatavuk köylerindeki afetzedeleri unutmadı.

Ekipler, yardımlarla kesilen kurbanların etini bölgedeki vatandaşlara dağıttı.

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi Başkanı Özkan Öztürk, yurt dışında ve tüm Türkiye'de kurban eti dağıtımı yapıldığını belirtti.

Sel felaketinden etkilenen bölge halkının yanında olduklarını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu sene kurban eti önceliğimizi sel afetinden etkilenen mağdur vatandaşlarımıza verdik. Bir günde 4 köyümüzde 5 kilogramlık koliler halinde toplam 2,5 ton kurban eti dağıttık. Afet bölgesinde yer alan köylerimizdeki tüm evlerin tek tek kapılarını çalarak, kurban etlerini takdim ettik. Bazı evlerden kurban kesildiği gerekçesiyle alınmayan kolilerimizi de ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdik."

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Cengiz (53), eşi Fatma (42) ve çocukları Kağan Töngel (3) ile Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıpların cesetleri bulunmuştu.

Kaynak: AA