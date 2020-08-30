Türk Kızılay Zafer Bayramı'nda çocukları sevindirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Kızılay Zafer Bayramı'nda çocukları sevindirdi

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan ve Afyonkarahisar Şube Başkanlığı bayrama özel olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yaptı.

Türk Kızılay Zafer Bayramı'nda çocukları sevindirdi
30.08.2020 16:18 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:21

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan ve Afyonkarahisar Şube Başkanlığı bayrama özel olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yaptı.

Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan Şube Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Bu kapsamda Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı ile birlikte Kocatepe'ye çıkan Kızılay üyeleri, Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı'nın 98'inci yılında tarihi bölgede bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 98 yıl önceki gururu ve heyecanı yaşadıklarını ifade eden Kızılay üyeleri, daha sonra Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığıyla ortak bir etkinliğe imza attı.

Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden ekipler, ailelerin çocuklarını da unutmayarak onlara hediye takdim etti. Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis ile Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar da aile ziyaretlerine eşlik etti.

Öte yandan, Kızılay gün boyu dağıtımlarına devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi Yaşam
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki Yaşam
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Güncel
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Güncel
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Yaşam
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Meral Akşener Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Alişan Deniz Akkaya Murat Dalkılıç
Spor Sinan Gümüş Lionel Messi Emre Belözoğlu Enner Valencia Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türk Kızılay Zafer Bayramı'nda çocukları sevindirdi - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 16:23:38. #1.15#
title