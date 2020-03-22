Türk Kızılay Yüksekova'da 200 aileye gıda yardımında bulundu Türk Kızılay Yüksekova Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Yüksekova Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımında bulundu.

Kızılay Şube Başkanı Yılmaz Göksal, yaptığı açıklamada, dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Kızılay Şubesi olarak bu duruma kayıtsız kalmak istemediklerini belirten Göksal, "Ülke olarak bu virüsten kısa sürede en az can kaybı ve zararla atlatılması temennisinde bulunuyoruz. Genel merkezimizin önerileri doğrultusunda bir bağışçımızın gönderdiği gıda kolilerini 200 ihtiyaç sahibi aileye dağıttık. Allah hayrını kabul etsin. Ülke olarak birlikteliğe en çok ihtiyaç duydukları süreçten geçiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA