Türk Kızılay Yemen'in Marib vilayetinde bin gıda kolisi dağıttı Türk Kızılay, Yemen'in Marib vilayetinde iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere bin gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, Yemen'in Marib vilayetinde iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere bin gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı yardımları kapsamındaki faaliyetlerini Yemen'in doğusundaki Marib vilayetinde sürdürdüklerini belirtti.

Aydın, "Savaştan kaçarak Marib vilayetinin merkezine sığınan yerinden edilmiş ailelere bugün bin gıda kolisi dağıtıldı." dedi.

Türkiye'nin Yemen'e yönelik yardımlarının ramazan ayında yoğunlaştığını kaydeden Aydın, tüm vilayetlerde savaştan etkilenenlerin acısını dindirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA