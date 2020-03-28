Türk Kızılay Yemen'de temizlik malzemesi dağıttı Türk Kızılay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Yemen'in Aden kentinde ihtiyaç sahibi ailelere temizlik malzemeleri dağıttı.

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Yemen'in Aden kentinde ihtiyaç sahibi ailelere temizlik malzemeleri dağıttı.

Aden'in Krater ilçesinde Yemenli Kadınlar Derneği ile Şeyh Osman ilçesinde Teayuş Derneği'nde gerçekleştirilen dağıtıma, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın ve Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak da katıldı.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Krater ile Şeyh Osman ilçelerinde fakir ailelere 400 koli temizlik malzemesi dağıtıldığını belirtti.

Kolilerde, sabun, dezenfektan, çamaşır detarjanı, diş macunu gibi çeşitli temizlik ve hijyen malzemesi bulunduğunu kaydeden Aydın, bunların Türk Kızılay'ın Yemen'de savaştan mağdur olan ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını azaltmak amacıyla yaptığı insani yardımların bir parçası olduğunu ifade etti.

Aydın, dağıtımlar sırasında koronavirüse karşı önlem olarak sağlık koşullarının dikkate alındığını, ihtiyaç sahiplerinin içeriye tek tek alındığını ve araya mesafeler konulduğunu söyledi.

Yemen'de şu ana kadar koronavirüs vakası tespit edilmedi.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA