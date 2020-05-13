Türk Kızılay, Yemen'de 3 bin 500 gıda kolisi dağıttı
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Türk Kızılay, Yemen'de 3 bin 500 gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılay, Yemen'in üç kentinde ihtiyaç sahibi ve yerinden edilmiş ailelere 3 bin 500 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, Yemen'de 3 bin 500 gıda kolisi dağıttı
13.05.2020 22:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:58

Türk Kızılay, Yemen'in üç kentinde ihtiyaç sahibi ve yerinden edilmiş ailelere 3 bin 500 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk haftası başlatılan, ihtiyaç sahibi ailelere 9 bin gıda kolisi dağıtımının hedeflendiği kampanya kapsamında Şebve kentinde 1500, Marib ve Hadramevt ilinin Seyun kentlerinde 1000'er gıda kolisi dağıtımı yapıldığını belirtti.

Türk Kızılay dün de Aden, Hadramevt, Marib ve Taiz illerinde savaş sebebiyle engelli kalan 500 kişiye yönelik gıda yardımı kampanyası başlatmıştı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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