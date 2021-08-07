Türk Kızılay, yangınların kül ettiği ormanlık alanları yeniden yeşertmek için çalışma başlattı
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Türk Kızılay, yangınların kül ettiği ormanlık alanları yeniden yeşertmek için çalışma başlattı

Türk Kızılay, yangınların kül ettiği ormanlık alanları yeniden yeşertmek için çalışma başlattı
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Türk Kızılay, kan bağışlayanlar adına fidan dikecek.

Türk Kızılay, kan bağışlayanlar adına fidan dikecek.

Ülke genelinde yürütülecek kampanya kapsamında, kan bağışında bulunanlar adına, 3 fidan dikilecek. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için bu yıl 7, 5 milyonu aşkın fidan dikimi gerçekleştirmeyi planladıklarını, kan veren her bağışçı adına 3 fidan dikileceğini belirtti.

Muş'taki kan bağışı çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, geçen yıl 2, 5 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Yangının küle dönüştürdüğü alanların yeniden yeşillendirilmesi için bu sene de 7, 5 milyondan fazla fidan dikimi gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Koç, "Ciğerlerimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor. Hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Her şeyi devletimize bırakmamamız gerekiyor. Toplumdaki bireyler olarak bizler de her türlü hassasiyeti ve dikkati göstermemiz lazım. İnşallah hızlı bir şekilde netice alırız. Türk Kızılay'a kan bağışlayan her bir bağışçının adına 1'ertane fidan dikiyorduk. Bugün bu afetler sonrasında her bağışçımız için fidan sayımızı 3'e çıkardık" diye konuştu. DHA

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Kaynak: Habermetre

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