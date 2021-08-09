Son dakika haberleri: Yangın başladığını fark edince Alo 177 ihbar hattı aranarak, doğru konum bilgisi verilmeli
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Son dakika haberleri: Yangın başladığını fark edince Alo 177 ihbar hattı aranarak, doğru konum bilgisi verilmeli

Son dakika haberleri: Yangın başladığını fark edince Alo 177 ihbar hattı aranarak, doğru konum bilgisi verilmeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kızılay Akademi, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla birlikte, yangınlarda doğru davranış kuralları çalışmalarını güncelledi.

Kızılay Akademi, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla birlikte, yangınlarda doğru davranış kuralları çalışmalarını güncelledi.

Yangına maruz kalanlar ve yangınlara müdahale için gönüllü olanların uyması gereken kuralları broşür haline getiren Kızılay, daha fazla insana ulaşabilmek için kuralları sosyal medya hesaplarından da yayımladı.

'Genel Davranış Kalıpları' başlığı altında verilen kurallarda şunlara yer verildi:

"Yangın başladığını fark ederseniz Alo 177 ihbar hattını arayın ve doğru konum bilgisi verin. Resmi kurumlardan gelen uyarıları ve hava tahminlerini dikkate alın. Aşırı sıcaklardan dolayı sık sık su için. Hayatınız için asıl tehlikeyi oluşturan alevlerden çok dumandır. Dumana karşı uygun maske kullanın. Isıdan korunmak için varsa uygun eldiven ve gözlük kullanın. Paniğe kapılmadan durum değerlendirmesi ve tahliye planı yapın. Profesyonel eğitiminiz ve teçhizatınız yoksa uzman ekiplerin yangına müdahalesini bekleyin."

Binada yapılabilecek doğru davranış kalıplarında ise şunlar yer aldı:

"Binada bulunan herkesin katılımıyla durum değerlendirmesi yapılması. Bina çevresinde, çatıda ve oluklardaki yanıcı maddeleri- kurumuş otlar, bitki artıkları gibi potansiyel yakıtları temizleyin. Her türlü yanabilir eşyayı içeri çekin. Çatı ve duvarları ıslatın, çevredeki otları ve ağaçları ıslatın. Ateşin geçmesinin zor olacağı hendek gibi bir yangın emniyet şeridi oluşturun. Yangının geliş yönündeki tüm kapı ve pencereleri kapatın ancak kesinlikle kilitlemeyin. Bina içindeki lavabo, küvet gibi donanımı ve tüm kaplara su doldurun. Acil durum malzemelerini kontrol edin eksik varsa tamamlayın. Dumanın girmesini tamamen engelleyebileceğiniz bir oda seçin. Duman ve kıvılcım girebilecek tüm açıkları ıslak bezlerle tıkayın."

Tahliye olurken vatandaşların uyması gereken kurallar olarak şunlar sıralandı:

"Yetkililer tarafından evden ayrılmanız istenirse bunu mümkün olduğunca hızlı yapın. Aile Afet Planınızı uygulayın. Yangından kaçarken en güvenli yolu seçin. Yangının yön değiştireceğini unutmayın. Acil durum malzemelerini, kıymetli eşya ve önemli belgelerinizi almayı unutmayın." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: Yangın başladığını fark edince Alo 177 ihbar hattı aranarak, doğru konum bilgisi verilmeli - Haberler
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