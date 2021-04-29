Türk Kızılay, Vefa ve İHH İnsani Yardım Vakfından yetim çocukları bulunan ailelere yemek ve nakdi yardım
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Türk Kızılay, Vefa ve İHH İnsani Yardım Vakfından yetim çocukları bulunan ailelere yemek ve nakdi yardım

Türk Kızılay, Vefa ve İHH İnsani Yardım Vakfından yetim çocukları bulunan ailelere yemek ve nakdi yardım
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocukları bulunan ailelere yemek ve nakdi yardım yapıldı, çocuklara da hediyeler verildi.

Siirt'te Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocukları bulunan ailelere yemek ve nakdi yardım yapıldı, çocuklara da hediyeler verildi.

Türk Kızılay Siirt Şubesi, Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Barış Mahallesinde bir etkinlik düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara meyve suyu ve kek ikram edildi, balonlarla gösteri yapıldı.

Etkinlik sorumlusu İHH gönüllüsü Mihraç Teğin, ramazan boyunca yardım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Ailelere yönelik yemek ve nakdi yardımların devam ettiğini dile getiren Teğin, "Ramazanın çocukların hafızalarında kalmasını sağlamak için güzel bir etkinlik yaptık. Onların yüzündeki gülümseme bize en büyük hediye. Türk Kızılay ramazanın başından bu yana yemek desteğini esirgemedi. Vefa Sosyal Destek Grubu da bizlere araç desteği verdi. Bu katkılarla çalışmalarımızı sürdürdük." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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