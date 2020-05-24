Türk Kızılay ve polisten vatandaşlara bayram sürprizi
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Türk Kızılay ve polisten vatandaşlara bayram sürprizi

Düzce'de Türk Kızılay ve polis ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların bayramını kutlayıp şeker dağıtarak sürpriz yaptı.

24.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:15

Düzce'de Türk Kızılay ve polis ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların bayramını kutlayıp şeker dağıtarak sürpriz yaptı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerindeki vatandaşları ziyaret etti.

Kent merkezindeki mahalleleri gezen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, çocuklar ile ailelerinin bayramını kutladı.

Ekipler, evlerinden çıkamayan vatandaşlara ve çocuklara şeker dağıtarak bayramın tadını bir nebze de olsun yaşamalarını sağladı.

Polis ekipleri, vatandaşlara kolonya ve şekeri ikramında bulunarak, kısıtlama kararlarına riayet etmeleri için uyarılarda bulundu.

Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısıtlama nedeniyle vatandaşların bayramı evde geçirdiğini söyledi.

Hüzünlü bir bayram geçirdiklerini, Türk Kızılay olarak vatandaşlara ulaştıklarını kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

"Biz çocukluğumuzda elimize poşet alır şeker toplardık. Çocuklarımıza bunu öğretmek, bu geleneği devam ettirmek istiyorduk. Bu, koşullar sebebiyle olmadığı için 'Biz gidelim, çocuklarımızı biz sevindirelim.' dedik, 'Şekerlerimiz Türk Kızılaydan.' dedik. Çikolata, şeker ve giysi paketlerimizden oluşan hediye paketlerini veriyoruz. İhtiyacı olan ailelere maske dağıtımı yapıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere de gıda kolisi yardımları yapıyoruz."

7 ekip olarak sahada görev yaptıklarına değinen Aydın, "Merkez mahallelerimizin tamamına ve bayramın ikinci gününde ise köylere ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede bayramı dolu dolu geçireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay ve polisten vatandaşlara bayram sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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