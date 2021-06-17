Türk Kızılay ve gönüllüleri müsilaj sorununa dikkat çekmek için broşür dağıtacak

Türk Kızılay ekipleri ve gönüllüleri, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde yaşayan vatandaşların müsilaj (deniz salyası) sorunuyla ilgili farkındalığını arttırmak ve bilinçlendirilmesine katkı sunmak için bilgilendirme broşürleri dağıtacak.

Türk Kızılay ekipleri ve gönüllüleri, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde yaşayan vatandaşların müsilaj (deniz salyası) sorunuyla ilgili farkındalığını arttırmak ve bilinçlendirilmesine katkı sunmak için bilgilendirme broşürleri dağıtacak.

Türk Kızılay Halk Sağlığı ve Psikososyal Destek Programı Direktörü Halil Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsilajın bakteri ve plankton gibi canlıların salgıladığı, hızla parçalanabilen yapışkan bir madde olduğunu anımsattı.

Ekinci, müsilaja neden olan faktörler arasında iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklığı artışı, plastik, sanayi ve evsel atıklara bağlı deniz kirliliği ile denizlerde aşırı avlanmanın yer aldığını söyledi.

Müsilajın, deniz canlılarının sağlığını ve yaşamını tehdit etmenin yanı sıra doğrudan temasla cilt enfeksiyonlarına da sebep olabildiğini belirten Ekinci, halk sağlığını tehdit eden müsilajın sebep olduğu çevre kirliliğinin psikolojik rahatsızlıklara da neden olabileceğini aktardı. Müsilajın ulusal bir afet benzeri ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Ekinci, sorunun çözümüne katkı sunmak için sivil toplum kuruluşu olarak çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 7 Haziran'da yayınlanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın Uygulanmasına ilişkin genelge ile Marmara Denizi temizliği seferberliği başlatıldığını anımsatan Ekinci, başlatılan seferberliğe katkı sunmak bir çalışma hazırladıklarını ifade etti.

"Gereksiz plastik kullanımından kaçınmalıyız"

Eylem planı kapsamında halkın bilinçlendirilmesine katkı sunulması için müsilaj ile mücadele önerilerini içeren dokümanlar hazırladıklarını belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Müsilaj ile mücadele önerilerini içeren dokümanları Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, İstanbul, Balıkesir, Bursa illerindeki şube başkanlıklarımız ve temsilciliklerimiz ile paylaştık. Ekiplerimiz ve Marmara Denizi'ne sahili olan 7 ildeki 19 bin 720 gönüllülerimizden uygun olanlar, alana çıkarak vatandaşların farkındalığını arttırmak için hem bilgilendirme yapacaklar hem de hazırladıkları broşürleri dağıtacaklar."

Çalışmalara yaklaşık bir hafta sonra başlayacaklarını aktaran Ekinci, broşürlerde, "Müsilaj nedir?", "Müsilajın nedenleri nelerdir?", "Müsilajın etkileri nelerdir?" başlıkları altında bilgilerin paylaşıldığını dile getirdi.

Broşürlerde müsilajı önlemek için kişisel olarak yapılması gerekenlere ilişkin de bilgi verildiğini söyleyen Ekinci, şunları kaydetti:

"Müsilajı önlemek için çevre dostu ürünler kullanmalıyız, gereksiz plastik kullanımından kaçınmalıyız. Geri dönüşebilir atıklarımızı geri dönüşüm kutusuna, çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Atık yağlarımızı lavaboya dökmemeliyiz, biriktirerek atık yağ toplama noktalarına atmalıyız, Sıfır Atık hareketine katılarak müsilaja engel olabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu