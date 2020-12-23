Türk Kızılay ve Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliğinden Azerbaycan'a 7 tır insani yardım
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Türk Kızılay ve Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliğinden Azerbaycan'a 7 tır insani yardım

23.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:55
Türk Kızılay ve Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliğinden Azerbaycan'a 7 tır insani yardım

Türk Kızılay ve Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB), Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen bölge halkına ve hastanelere ulaştırılmak üzere Azerbaycan'a 7 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Türk Kızılay ve Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB), Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen bölge halkına ve hastanelere ulaştırılmak üzere Azerbaycan'a 7 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Konvoyu Bakü'de ATİB ve Azerbaycan Kızılay yetkilileri karşıladı.

Yardım malzemesi, daha sonra çatışma bölgelerde yaşayan sivillere ulaştırılmak üzere Azerbaycan Kızılayın deposuna konuldu.

ATİB Başkan Yardımcısı Avni Demirci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın 30 yıldır kanayan bir yarayı 44 günlük şanlı mücadele ile sonlandırarak işgal altındaki toprakları kurtardığını söyledi.

Demirci, Türkiye'nin, zor günlerinde Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatarak "iki devlet, bir millet" olgusunun bir kez daha vücut bulduğu bir dönem yaşadıklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda imar ve kalkınma işlerine başladığını belirten Demirci, "Biz de iş adamları olarak destek olmak istedik. ATİB olarak ulaştırdığımız malzemelerin içerisinde tekerlekli sandalyeler, kıyafetler ve sağlık malzemeleri yer alıyor. Bu malzemeleri Türk Kızılayın destekleriyle ulaştırdık." şeklinde konuştu.

Demirci, Azerbaycan'ı elde edilen zafer dolayısıyla kutlayarak "Azerbaycan ve Türkiye dünyada hiçbir ülke arasında olmayan bir bağa sahip. Biz aynı milletiz. Kardeşliğimizin sözde olmadığını, vücut bulduğunu bir kez daha gördük." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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