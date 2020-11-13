Türk Kızılay ve Ataa Derneğinden Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı
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Türk Kızılay ve Ataa Derneğinden Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı

13.11.2020 20:15 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:18
Türk Kızılay ve Ataa Derneğinden Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı bölgelerinde ve Kızıl Deniz eyaletinde sel mağduru ailelere 2 bin gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı bölgelerinde ve Kızıl Deniz eyaletinde sel mağduru ailelere 2 bin gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay Delegasyon Başkanı Serdar Yılmaz, Ataa Derneğinin sel mağdurlarına dağıtılmak üzere kendilerine teslim ettiği gıdalardan oluşan bağışların son 500 paketini, Kızıl Deniz eyaletinde selden etkilenen ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Yılmaz, başkentin çeşitli mahallelerinde daha önce 1500 gıda paketini selzedelere teslim ettiklerini belirtti.

Başkent Hartum'un Ceyli bölgesinin Ebu Salah köyünde geçen yıl 24 Ekim'de temelleri atılan ve selde evleri yıkılanlar için inşa edilen 100 konut, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Sudan Kızılayı Genel Sekreteri Afaf Ahmed Yahya'nın katıldığı törenle 18 Ekim'de hak sahiplerine teslim edilmişti.

Ülkede haziran-eylül ayları arası etkili yağışlar ve Nil Nehri'nin taşması sonucu her yıl onlarca kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evsiz kalıyor.

Sudan İçişleri Bakanlığı, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu 138 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelirken 56 kişi yaralanmıştı.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abbas M. Idris

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