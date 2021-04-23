Türk Kızılay Van Şubesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı
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Türk Kızılay Van Şubesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da Türk Kızılay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Van'da Türk Kızılay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan çocuklara Türk Kızılay Van Şubesi gönülleri, çeşitli hediyelerin yanı sıra kek ve çikolata ikram etti.

Kızılay gönüllüsü Zümrüt Arslan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmaması nedeniyle ihtiyaç sahibi 1800 kişinin evine her gün sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Ramazan boyunca yardımların devam edeceğini belirten Arslan, "23 Nisan dolayısıyla bugün çocuklara çeşitli hediyeler verdik. Çocuklara, onları unutmadığımızı, yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çabaladık. Genç gönüllerimizle birlikte hazırladığımız ikramlıkları cadde cadde, sokak sokak dolaşarak çocuklara dağıttık. Her gün onlarla birlikte olalım ve her gün çocukları mutlu edelim istiyoruz. Bugün bizim için keyifli oldu. Tüm çocukların günü kutlu olsun." dedi.

Türk Kızılay Van Şubesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı
Türk Kızılay Van Şubesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı
Türk Kızılay Van Şubesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı
Türk Kızılay Van Şubesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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