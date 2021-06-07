Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
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Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

TÜRK Kızılayı Edirne Şubesi, iş insanlarının, üreticiyi desteklemek amacıyla aldığı 1 TIR karpuzu, ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

TÜRK Kızılayı Edirne Şubesi, iş insanlarının, üreticiyi desteklemek amacıyla aldığı 1 TIR karpuzu, ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Edirneli bazı iş insanları, karpuz üreticilerine destek olmak amacıyla Adana'dan 1 TIR dolusu karpuz alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Türk Kızılayı Edirne Şubesi'ne bağışladı. Kızılay görevlileri, Yeniimaret Mahallesi'nde, ev ev gezerek karpuzları dağıttı, vatandaşlar da yetkililere teşekkür etti.

Türk Kızılayı Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, karpuzları kentin her noktasında ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladıklarını belirterek, "Pandemi döneminde Kızılay olarak daha hızlı çalışmaya başladık. Bu konuda başta genel merkezimiz olmak üzere Edirne'de iş insanlarının bize sonsuz destekleri oluyor. Bu arada karpuz üreticisine destek olmak amaçlı, Edirne'de iş insanlarıyla bir araya gelip Adana'dan 16 bin 500 kilo karpuz aldık. Bunun ücretini Edirneli iş insanlarımız ödedi. Biz de bu karpuzların, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtımını yapıyoruz.Yardım yapan iş insanlarına teşekkürler ediyorum" dedi.'İŞ İNSANLARININ DESTEĞİYLE YEMEK DAĞITIMINI 1000 KİŞİYE ÇIKARDIK'Edirneli iş insanlarının desteğiyle yemek dağıtımını 500'den 1000 kişiye çıkardıklarına vurgu yapan Çakay, "Etkinliklerimiz devam edecek. Örneğin ramazan ayında 500-600 kişiye yemek çıkarıyorduk, genel merkez ve iş insanlarının desteğiyle bunu günlük 2 bin 500 kişiye çıkardık. Şu anda da bin kişilik yemek kapasitesiyle devam ediyoruz. Ayrıca her gün yemek verdiğimiz ailelere de birer karpuz veriyoruz. İş insanlarımız desteklerinin devam edeceğini söylediler. Biz de Türkiye ve dünya piyasasına göre üretimde fazlalık olan ürünleri Edirne merkezli çalışan iş insanlarıyla tırlarla alarak isteyen herkese dağıtacağız. Edirne'deki ürünlerden de alıp dağıtmak isteriz. Burada birinci derece üretim fazlalığı olan ürünleri üreticiye de destek amaçlıdağıtıyoruz" diye konuştu.

- Edirne
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı
Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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