Türk Kızılay, Ücretsiz El Dezenfektanı Dağıtacak Cumhurbaşkanının talimatıyla PTT e-Devlet üzerinden ücretsiz maske dağıtımı başlatılmıştı. Türk Kızılay da koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz el dezenfektanı dağıtacak.

Cumhurbaşkanının talimatıyla PTT e-Devlet üzerinden ücretsiz maske dağıtımı başlatılmıştı. Türk Kızılay da koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz el dezenfektanı dağıtacak.

Toplu taşıma araçları, pazar yerleri, marketlerde maske takarak kendimizi koruyoruz ancak maske tek başına yeterli değil; el dezenfektanı ile de elleri sürekli temizlemek gerekiyor. Maskelerin satılması yasaklansa da el dezenfektanları hala satılıyor ve herkes alamayabiliyor. Türk Kızılay, harekete geçerek, durumu olmayan vatandaşlara ücretsiz olarak el dezenfektanı dağıtmaya başladı. Ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmak üzere Kızılay El Dezenfektanı ürettirmeye başladı.

Günlük 80 bin adet 100 ml'lik üretilen el dezenfektanlarının Türk Kızılay şubeleri aracılığıyla dağıtılacağı belirtildi. Kızılay'ın 81 il ve ilçedeki şubeleri aracılığıyla yaşlılar ve hastalar öncelikli olmak üzere dağıtılacağı eklendi.

Şimdiye kadar üniversite hastanelerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza teslim ettiğimiz 2 milyon adet kişisel koruyucu ekipmana ek olarak, 350 bin adet el dezenfektanını ülkemiz geneline dağıtıyoruz.

EVDEKAL yaz 2868' e gönder,

Bu Hilâl #SeninleVar olsun! pic.twitter.com/GMOr65O5gt

— T ü r k K ı z ı l a y (@Kizilay) April 8, 2020

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, el dezenfektanlarının kişisel hijyen ve virüsten korunma noktasında önemli olduğunu vurgulayarak, "Fason olarak imal ettirdiğimiz Kızılay markalı yüzer mililitrelik el dezenfektanlar bu mikroorganizmayı çok hızlı şekilde öldürebiliyor. El hijyeni ortam hijyenini sağlayabiliyor." dedi. Ayrıca Türk Kızılay'ın salgının ilk gününden itibaren plazma tedavisi çerçevesinde hastaların iyileştirilmesi, sağlık çalışanlarının korunması noktasında kişisel koruyucu ekipman temini ve özellikle risk grubundaki vatandaşların ortamlardan olumsuz etkilenmemesi iin çalışmalar yaptığını da söyledi.