Türk Kızılay, Ücretsiz El Dezenfektanı Dağıtacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Türk Kızılay, Ücretsiz El Dezenfektanı Dağıtacak - Haber
Kızılay, PTT, Teknoloji

Türk Kızılay, Ücretsiz El Dezenfektanı Dağıtacak

Cumhurbaşkanının talimatıyla PTT e-Devlet üzerinden ücretsiz maske dağıtımı başlatılmıştı. Türk Kızılay da koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz el dezenfektanı dağıtacak.

09.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:51
Türk Kızılay, Ücretsiz El Dezenfektanı Dağıtacak

Cumhurbaşkanının talimatıyla PTT e-Devlet üzerinden ücretsiz maske dağıtımı başlatılmıştı. Türk Kızılay da koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz el dezenfektanı dağıtacak.

Toplu taşıma araçları, pazar yerleri, marketlerde maske takarak kendimizi koruyoruz ancak maske tek başına yeterli değil; el dezenfektanı ile de elleri sürekli temizlemek gerekiyor. Maskelerin satılması yasaklansa da el dezenfektanları hala satılıyor ve herkes alamayabiliyor. Türk Kızılay, harekete geçerek, durumu olmayan vatandaşlara ücretsiz olarak el dezenfektanı dağıtmaya başladı. Ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmak üzere Kızılay El Dezenfektanı ürettirmeye başladı.

Günlük 80 bin adet 100 ml'lik üretilen el dezenfektanlarının Türk Kızılay şubeleri aracılığıyla dağıtılacağı belirtildi. Kızılay'ın 81 il ve ilçedeki şubeleri aracılığıyla yaşlılar ve hastalar öncelikli olmak üzere dağıtılacağı eklendi.

Şimdiye kadar üniversite hastanelerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza teslim ettiğimiz 2 milyon adet kişisel koruyucu ekipmana ek olarak, 350 bin adet el dezenfektanını ülkemiz geneline dağıtıyoruz.

EVDEKAL yaz 2868' e gönder,

Bu Hilâl #SeninleVar olsun! pic.twitter.com/GMOr65O5gt

— T ü r k K ı z ı l a y (@Kizilay) April 8, 2020

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, el dezenfektanlarının kişisel hijyen ve virüsten korunma noktasında önemli olduğunu vurgulayarak, "Fason olarak imal ettirdiğimiz Kızılay markalı yüzer mililitrelik el dezenfektanlar bu mikroorganizmayı çok hızlı şekilde öldürebiliyor. El hijyeni ortam hijyenini sağlayabiliyor." dedi. Ayrıca Türk Kızılay'ın salgının ilk gününden itibaren plazma tedavisi çerçevesinde hastaların iyileştirilmesi, sağlık çalışanlarının korunması noktasında kişisel koruyucu ekipman temini ve özellikle risk grubundaki vatandaşların ortamlardan olumsuz etkilenmemesi iin çalışmalar yaptığını da söyledi.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haber
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haber
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haber
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haber
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haber
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binası Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binası Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak
Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Cahit Özkan Abdulhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Esra Balamir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Türk Kızılay, Ücretsiz El Dezenfektanı Dağıtacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 14:28:15. #1.15#
title