Türk Kızılay, Türkiye ve 16 ülkede kurban kesimlerini tamamladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Kızılay, Türkiye ve 16 ülkede kurban kesimlerini tamamladı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu yıl kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerini Türkiye dahil 17 ülkede tamamladıklarını belirterek, "Kampanyamızla yurt dışı ve yurt içi için aldığımız yaklaşık 150 bin hisselik vekaletle 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin sofrasını bereketlendiriyoruz.

Türk Kızılay, Türkiye ve 16 ülkede kurban kesimlerini tamamladı
03.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:11

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu yıl kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerini Türkiye dahil 17 ülkede tamamladıklarını belirterek, "Kampanyamızla yurt dışı ve yurt içi için aldığımız yaklaşık 150 bin hisselik vekaletle 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin sofrasını bereketlendiriyoruz." dedi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılayın "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü vekaletle kurban kesim kampanyasında alınan yaklaşık 150 bin hisse kurban vekaletinin kesim işlemleri tamamlandı.

Türkiye ile birlikte Balkanlar, Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki 17 ülkede kurban kesimlerini tamamlayan Türk Kızılay ekipleri, yurt dışında eşit pay edilerek ve soğuk zincir korunarak hazırladığı kurban etlerinin dağıtım faaliyetleriyle de sofraları bereketlendirdi.

Yurt içi için alınan ve kesilen kurbanlıkların etlerinin bir kısmı, aşevlerinde sıcak yemek ve anlık olarak dağıtıldı.

Kurban etlerinin büyük bir kısmı da kavurma konservesi haline getirilerek sosyal yardımlar ve afet durumlarında ihtiyacı olana ulaştırılacak. Bu sayede sadece Kurban Bayramı'nda değil, yıl boyunca sofralara kurban bereketi taşınacak.

Kesimlerle birlikte vekalet sahiplerine bilgi verildi

Yurt içindeki kesimler 13 kombinada gerçekleştirilirken yurt dışında ise Balkanlar, Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki 16 ülkede yapıldı.

Kesimi yapılan kurbanlarla ilgili bilgi vekalet sahiplerine anlık olarak verildi. Ayrıca, kurban kesim aşamaları video ile kayıt altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, örnek ve özgün bir modelle uygulanan Türk Kızılay Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'yla bu yıl da Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofrasında kurban bereketi yaşandığını belirtti.

Türk Kızılaya güvenerek vekaletlerini emanet eden hayırseverlere ihtiyaç sahipleri adına teşekkür eden Kınık, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve açlığın, kıtlığın, kuraklığın, savaşın vurmuş olduğu coğrafyalarda, kurban kesimlerimizi gerçekleştirdik. Tüm hayırseverler emin olsunlar ki bizlere emanet ettikleri kurbanlar, veteriner kontrollerinden sonra Kızılay ekiplerinin gözetiminde, İslami usullere göre ve hijyenik koşullarda kesildi. Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren başlattığımız kesimlerimizi yurt dışında soğuk zinciri koruyarak anlık olarak dağıttık. Yurt içinde de anlık dağıtımlarımız oldu. Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kurban etlerinin büyük bir bölümünden hazırlayacağımız kavurma konservelerini ise yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaştıracağız. Yurt içindeki bu faaliyetimizle kurban etlerini Kurban Bayramı dönemine sıkıştırmamış oluyoruz."

Salgın da olsa savaş da çıksa yardımlarını ulaştıran Kızılayın, sınırları aşan iyiliğin taşıyıcılığını yaptığını belirten Kınık, Kovid-19 pandemisinin, tüm dünyada milyonlarca insanın işini kaybetmesi ve gelirinin azalmasına yol açtığını anlattı.

"4 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin sofrasını bereketlendiriyoruz"

Kınık, Türkiye'de de pandemi haricinde art arda depremler ve sel olaylarının meydana geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Elazığ, Van, Bingöl depremlerinden on binlerce kişi etkilendi. Kızılay olarak bu yıl vekalet alıp kestiğimiz kurbanlardan elde ettiğimiz etleri öncelikle toplumun bu kesimlerinin sofralarına taşıyoruz. Her ne kadar bu yıl için daha çok ülkemize yönelik yardım planlasak da yardımlarımıza ihtiyacı olan kardeşlerimize de kurban bereketini ulaştırdık. Türkiye dahil 17 ülkede kurban kesim ve dağıtım faaliyetimiz oldu. Yurt dışı için vekaletlerini Kızılaya veren hayırseverlerin kurbanları Balkanlar'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar uzanan 16 ülkede kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu yıl kurban faaliyetimizi Afrika'da Güney Sudan, Tanzanya, Somali, Sudan, Asya'da Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan, Balkanlar'da Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Orta Doğu'da Filistin (Gazze/Kudüs), Irak, KKTC, Suriye ve Yemen'de gerçekleştirdik. Kampanyamızla yurt dışı ve yurt içi için aldığımız yaklaşık 150 bin hisselik vekaletle 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin sofrasını bereketlendiriyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu 3. Sayfa
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı Güncel
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Ekonomi
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Ekonomi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Magazin
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak
İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak
İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan mesaj var: Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan mesaj var: Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Beyonce Gupse Özay Mehmet Ali Erbil
Spor Beto Caner Erkin Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Bakan Futbol Instagram
Şu an buradasınız: Türk Kızılay, Türkiye ve 16 ülkede kurban kesimlerini tamamladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 15:14:47. #1.14#
title