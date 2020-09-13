Türk Kızılay, toz fırtınasının yaşandığı Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Kızılay, toz fırtınasının yaşandığı Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı

Türk Kızılay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınası sonrasında çadır kentlerde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarını giderdi.

Türk Kızılay, toz fırtınasının yaşandığı Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı
13.09.2020 19:15 | Son Güncelleme: 13.09.2020 19:52

Türk Kızılay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınası sonrasında çadır kentlerde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarını giderdi.

Türk Kızılay Polatlı Şubesi, fırtınanın yaşandığı 13 kırsal mahalledeki çadırlarda ikamet eden 2 bin 600 kişiye kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulundu.

Türk Kızılay Polatlı Şube Başkanı Bünyamin Ateş, Türk Kızılay ekiplerinin her an hazır olduğunu bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Mevsimlik tarım işçilerinin çadır ve battaniye ihtiyaçları için Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak önderliğinde AFAD'ın, iaşe ihtiyaçları için de Türk Kızılay'ın görevlendirildiğini aktaran Ateş, Kızılay Genel Merkezi, Ankara Büyükşehir, Polatlı ve Mamak belediyelerinin desteğiyle çadırlarda kalanların iki günlük yemek ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün öğleden sonra toz fırtınası çıkmış, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırlar zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Erol Evgin Şevket Çoruh Ozan Çolakoğlu
Spor Arda Turan Mbaye Diagne Josef De Souza Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Ankara Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Türk Kızılay, toz fırtınasının yaşandığı Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 19:52:06. #1.15#
title