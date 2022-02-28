Türk Kızılay Torbalı Şubesinde başkanlığa Ömer Günaydın getirildi

Türk Kızılay Torbalı Şubesi 1. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Ömer Günaydın getirildi.

Şubenin kurucu başkanı Günaydın, hizmet binasında düzenlenen genel kurulda aday oldu. Tek listeyle gidilen seçimde Günaydın, oyların tamamını aldı.

Yönetim kurulu ise Semih Canbeldek, Zeki Öztaş, İbrahim Çetin, Utku Can Bahçıvan, Mehmet Türkoğlu, Çağatay Akar, Ceren Türkmen Tontaş ve Aziz Köyebakan yer aldı. Şube Denetçiliği görevine Çağlar Arifoğlu seçilirken, Genel Merkez Delegeleri Ömer Günaydın ve Semih Canbeldek'ten oluştu.

Türk Kızılayın dünyanın her yerine merhamet eli uzattığına işaret eden Günaydın, "Torbalı'da da tüm ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin nerede zorda kalmış bir insan varsa yardım etmek en önemli şiarımız olacaktır." ifadelerini kullandı.