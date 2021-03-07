Türk Kızılay Taşova'da 2 bin simit dağıttı

Türk Kızılay Taşova ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara 2 bin simit dağıttı.

Amasya Kızılay Şube Başkanı Mahmut Albayrak, gönüllülerle birlikte ilçedeki tüm mahalle ve sokaklara girerek "Çaylar sizden, simit bizden" sloganıyla vatandaşlara simit dağıttıklarını söyledi.

Albayrak, bir nebze de olsun vatandaşların moral ve motivasyonlarının düzelmesi içi çabaladıkları ifade ederek, "Taşova'da 2 bin adet simit dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca sadece vatandaşlarımıza değil görevi başında olan emniyet ve sağlık görevlilerini de unutmadık. Bu etkinlikte görev yapan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk