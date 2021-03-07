Türk Kızılay Taşova'da 2 bin simit dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Kızılay Taşova'da 2 bin simit dağıttı

07.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:42
Türk Kızılay Taşova'da 2 bin simit dağıttı

Türk Kızılay Taşova ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara 2 bin simit dağıttı.

Türk Kızılay Taşova ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara 2 bin simit dağıttı.

Amasya Kızılay Şube Başkanı Mahmut Albayrak, gönüllülerle birlikte ilçedeki tüm mahalle ve sokaklara girerek "Çaylar sizden, simit bizden" sloganıyla vatandaşlara simit dağıttıklarını söyledi.

Albayrak, bir nebze de olsun vatandaşların moral ve motivasyonlarının düzelmesi içi çabaladıkları ifade ederek, "Taşova'da 2 bin adet simit dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca sadece vatandaşlarımıza değil görevi başında olan emniyet ve sağlık görevlilerini de unutmadık. Bu etkinlikte görev yapan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Kenan Doğulu Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay Taşova'da 2 bin simit dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:44:36. #1.15#
title