Türk Kızılay Tarsus Şubesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Türk Kızılay Tarsus Şubesince ilçede ihtiyaç sahibi 500 aileye yardımda bulunuldu.

Türk Kızılay Tarsus Şube Başkanı Abdurrahim Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, Kızılay Genel Merkezi tarafından vekalet yoluyla kesilen etlerden, Et ve Balık Kurumu ile ortaklaşa yapılan 800 gramlık 789 kavurma paketinin şubeye gönderildiğini bildirdi.

Gümüş, etlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başladıklarını, bunun yanı sıra vatandaşlara gıda kolisi yardımında da bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan