Türk Kızılay tarafından Kastamonu'da yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı yapıldı
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Türk Kızılay tarafından Kastamonu'da yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı yapıldı

21.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:02
Türk Kızılay tarafından Kastamonu'da yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı yapıldı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan sitede yaşayan yabancı uyruklu öğrencilere Türk Kızılay ekipleri tarafından gıda kolisi yardımında bulunuldu.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan sitede yaşayan yabancı uyruklu öğrencilere Türk Kızılay ekipleri tarafından gıda kolisi yardımında bulunuldu.

Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'ndeki bir site, 17 Şubat Çarşamba günü Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla 7 gün karantinaya alındı.

Sitenin yöneticisi, Türk Kızılay ekiplerine binada 14 yabancı uyruklu ihtiyaç sahibi öğrencinin oturduğunu bildirdi. Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları tarafından öğrencilere gıda kolileri ulaştırıldı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, AA muhabirine, sitenin yöneticisinin bildirmesi üzerine ihtiyaç sahibi 14 öğrenci için gıda kolisi hazırladıklarını anlattı.

Perk, "Karantina nedeniyle apartmana giremiyoruz. Kolileri apartman görevlisine teslim ettik. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz Tük Kızılay olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yanlarında olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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