Türk Kızılay tarafından Batman'da yaban hayvanlarına yem bırakıldı
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Türk Kızılay tarafından Batman'da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

24.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:46
Türk Kızılay tarafından Batman'da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Türk Kızılay Sason Temsilciliği kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlara ve yaylara yem bıraktı.

Türk Kızılay Sason Temsilciliği kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlara ve yaylara yem bıraktı.

Türk Kızılay Sason Temsilcisi Kazım Tiryaki, Doğa Koruma Vakfı'ndan temin ettikleri yemi kuşlar ve yaban hayvanları için dağlara bıraktıklarını söyledi.

Doğada yaşayan tüm yaban hayvanları noktasında hassas olduklarını anlatan Tiryaki, "Yemleri yamaçlara, kayalık bölgelere bıraktık. Bu etkinliğimiz kış mevsimi sert geçerse aralıklarla devam edecek." dedi.

Kızılay gönüllüsü Ömer Kandemir ise güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Doğada yaşayan canlılar için bir şeyler yapabilmek güzel bir duygu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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