Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Türk Kızılay Adana Şubesi, kentteki hastanelerde görevli sağlık çalışanları için bir tır dolusu hijyen malzemesi bağışladı.

Türk Kızılay Adana Şubesi, kentteki hastanelerde görevli sağlık çalışanları için bir tır dolusu hijyen malzemesi bağışladı.

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarının kullanımı için hazırlanan ve içinde cerrahi maske, tulum, dezenfektan, koruyucu gözlük, eldiven ve kolonya bulunan bir tırlık hijyen malzemesini İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, teslimat sırasında yaptığı konuşmada, ülke genelindeki şubeler, temsilcilikler, gönüllüler, üyeler ve çalışanlarıyla nerede bir ihtiyaç varsa Türk Kızılayın göreve hazır beklediğini belirtti.

Saygılı, kentteki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra sağlık çalışanlarını da unutmadıklarını kaydederek, "Onlar için ne yapılsa azdır. Sağlıkla, sıhhatle, güle güle kullansınlar." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da Türk Kızılayın her şartta ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu bildirerek, "Türk Kızılay ile ne kadar gurur duysak azdır. Bu anlamlı katkı için Sayın Ramazan Saygılı'nın şahsında tüm Kızılay camiasına teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun