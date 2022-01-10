Türk Kızılay Sudan'ın güneydoğusunda 6 su kuyusu açacak - Haberler
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Türk Kızılay Sudan'ın güneydoğusunda 6 su kuyusu açacak

Türk Kızılay Sudan'ın güneydoğusunda 6 su kuyusu açacak
AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Sudan Kızılayı ile ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinde 6 su kuyusu açmak için anlaşma imzaladı.

Türk Kızılay, Sudan Kızılayı ile ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinde 6 su kuyusu açmak için anlaşma imzaladı.

Törene Sinnar Valisi El Alim İbrahim Nur, Sudan Kızılayı Genel Sekreteri Afaf Ahmed Yahya, Sudan Kızılayı Başkan Yardımcısı Muhammed Abdulhamid ve Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı katıldı.

Vali Nur, susuzlukla mücadeleyi sürdürdüklerini, açılacak kuyuların bazı köylerin su sorununun çözümüne katkı sunacağını söyledi.

Nur, su kuyuları, sel mağdurları ve ihtiyaç sahiplerine verdiği destekler nedeniyle Türkiye ve Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Bayatlı da anlaşma kapsamında Sinnar'ın, Vad İsa, Hillat Balla, Hiradan Elgandul, Batı Algedesia, Hay Ezzuhur ve El Rameş bölgelerinde su kuyuları açacaklarını kaydetti.

Türk Kızılay Sudan'ın güneydoğusunda 6 su kuyusu açacak

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AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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