Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da 1600 gıda paketi dağıttı
Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda malzemesi dağıttı.
Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda malzemesi dağıttı.
Türk Kızılay ekipleri, Umdurman kentiyle başkentin Şark en-Nil Mahallesi'nde Türk hayırseverlerin bağışladığı gıda paketlerini muhtaç ailelere ulaştırdı.
Aralarında engellilerin de olduğu 1600 aileye kumanya paketleri teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem