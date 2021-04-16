Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da 1600 gıda paketi dağıttı
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Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da 1600 gıda paketi dağıttı

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da 1600 gıda paketi dağıttı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda malzemesi dağıttı.

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda malzemesi dağıttı.

Türk Kızılay ekipleri, Umdurman kentiyle başkentin Şark en-Nil Mahallesi'nde Türk hayırseverlerin bağışladığı gıda paketlerini muhtaç ailelere ulaştırdı.

Aralarında engellilerin de olduğu 1600 aileye kumanya paketleri teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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